'Rotterdam kampt met tekort aan gespecialiseerde jeugd-ggz'

Polikliniek voor forensische ggz De Waag luidt de noodklok. Zeker tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag worden niet door de juiste instelling behandeld. In de regio Rotterdam is het aantal jongeren met risicovol gedrag die onder forensische behandeling staan gehalveerd van 180 naar negentig.

Het is bij De Waag onbekend waar de jongeren zijn gebleven: of ze op de wachtlijst staan, worden behandeld door minder of niet-gespecialiseerde instellingen of helemaal niet, schrijft de NOS op haar website. Ook als een rechter heeft bepaald dat een gespecialiseerde instelling een jongere moet behandelen, gebeurt dat niet altijd. Als jongeren te laat behandeld worden, kunnen zij hun probleemgedrag doorontwikkelen en wordt de crisis nog groter. En vallen er mogelijk meer slachtoffers.

Decentralisatie

De problemen zijn volgens De Waag ontstaan door de decentralisatie. Nu de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke gemeenten ligt, is er ingewikkeld systeem met verschillende manieren van financieren en verschillende regels opgetuigd. Daarnaast is het geld een probleem. Bij veel gemeenten is het budget al op.

Personeel

Gemeente en Regio Rotterdam erkennen dat nu. Wethouder Jeugd Judith van Bokhove van Groen Links heeft vorige week aangekondigd dat er een actieplan komt voor de hooggespecialiseerde jeugdzorg. Dat richt zich onder andere op het aantrekken van meer personeel. De wethouder laat ook onderzoeken waar de risicojongeren zijn gebleven. De vijftien gemeenten in de Regio Rotterdam hebben gezamenlijk besloten tien miljoen euro extra vrij te maken. Vorig jaar kwam de regio negentien miljoen tekort.

VWS

Het ministerie van VWS laat weten het beeld dat jongeren van de radar verdwijnen of een verkeerde behandeling krijgen niet te herkennen. Het klopt wel dat te veel jongeren moeten wachten op zeer specialistische zorg, zegt VWS.