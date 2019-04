Zeven jaar cel en tbs geëist voor neersteken arts

Tegen een 35-jarige man uit Loosdrecht heeft het OM bij de rechtbank in Utrecht zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar augustus zijn huisarts tijdens een consult meerdere malen te hebben gestoken.

De huisarts zag de aanval niet aankomen. Hij werd onder meer in zijn hals gestoken. Het slachtoffer onderging een levensreddende operatie. Hij is nog steeds niet helemaal hersteld.



De verdachte heeft tot nu toe geen verklaring willen geven voor zijn daad. Aan onderzoek in het Pieter Baancentrum heeft de man geweigerd mee te werken.



Daar is niettemin vastgesteld dat hij een ernstige psychische stoornis heeft en deels verminderd toerekeningsvatbaar is. Het OM wil een gevangenisstraf omdat deskundigen denken dat het gevaar op herhaling groot is. (ANP)