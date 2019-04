Alrijne Zorggroep benoemt nieuw lid raad van bestuur

Peter Jue is per 1 juli 2019 benoemd als lid van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep. Hij neemt het stokje over van Freek Korver die deze rol de afgelopen maanden op interim-basis heeft vervuld. Jue zal samen met Yvonne Wilders en Mark de Jong de organisatie gaan leiden.

Jue is bekend binnen de Alrijne Zorggroep. Hij werkt er sinds 2010 als klinisch geriater en voorzitter van de RVE ouderengeneeskunde en herstelgerichte zorg. Daarvoor werkte hij als klinisch geriater en medisch manager bij het Slotervaart Ziekenhuis. Vanaf 2013 is Peter lid en later vice-voorzitter van het bestuur medische staf van Alrijne Ziekenhuis. En vanaf oktober 2018 is Peter ook medisch adviseur in de raad van bestuur.

Corinca Moolenburgh-Pieper, voorzitter van de raad van toezicht: "Wij zijn erg blij met de benoeming van Peter Jue. Met zijn komst in de raad van bestuur hebben we weer een vast team, dat elkaar aanvult en versterkt. We hebben er alle vertrouwen in dat Arijne met deze raad van bestuur en met alle medewerkers de uitdagingen voor de toekomst aankan. De raad van toezicht dankt Freek voor zijn inzet en deskundigheid de afgelopen maanden."