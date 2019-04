Radboudumc wil met nieuwbouw meer dan stenen stapelen

Onder het motto 'bricks, bytes en behavior' is het Radboudumc officieel begonnen met de ‘vernieuwbouw’ van het ziekenhuis. De drie B's staan voor stenen, slimme technologie en een andere manier van werken. Het gebouw wordt daardoor minder groot. De ingreep gaat drie jaar duren.

Dat schrijft het Radboudumc op 24 april. De nieuwbouw is door Radboudumc ontwikkeld in samenwerking met bouwpartner FourCare en adviseurs EGM architecten, Deerns, Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs bv, Peutz, Suzanne Holtz Studio, DGMR en ptg advies. Het ontwerp van de nieuwbouw, van architect Daniël van den Berg, kreeg eerder al het duurzaamheidscertificaat BREEAM-excellent. Tegelijk met de nieuwbouw werkt Radboudumc aan een goede samenhang met de bestaande bouw.

Compacter

Omdat het umc investeert in technologie en nieuwe manieren van werken blijkt het aantal bricks enorm omlaag te kunnen. Deze aanpak zorgt dat er compacter kan worden gebouwd. De nieuwbouw bestaat uit honderdduizend vierkante meter minder dan de huidige huisvesting. Het krijgt een oppervlak van 45 duizend vierkante meter, een inhoud van 180 duizend kubieke meter met daarin bijna tweeduizend binnendeuren en twintig kilometer kabelgoten verwerkt. Dat is nodig omdat het ziekenhuis de nieuwste technieken en logistieke oplossingen in het gebouw wil toepassen.

Patiëntenkamers

Dat gebeurt bijvoorbeeld in honderdvijftig eenpersoonspatiëntenkamers. Die zijn voorzien van een eigen badkamer en slaapruimte voor een mantelzorger. Dankzij videoprojectie op de wanden kan de sfeer van de kamer worden aangepast aan de wensen van de patiënt. Ook de inrichting is snel aan te passen. Het bed kan bijvoorbeeld verplaatst worden als een patiënt liever naar buiten kijkt of juist niet. De patiëntenkamers worden voorzien van een tablet, zodat patiënten snel en makkelijk kunnen communiceren met hun verpleegkundige en het thuisfront. In plaats van de traditionele alarmbel, kunnen ze specifiek aangeven wat de vraag is, zodat de verpleegkundige of voedingsassistente direct kan reageren.

Healing environment

Het Radboudumc kiest voor het principe van healing environment. Gepersonaliseerde kamers met een eigen beleving gelden als belangrijke ondersteunende factoren voor de kansen op herstel. In twee proefkamers werd met medewerking van echte patiënten de best mogelijke kamerinrichting uitgetest. Ook de ruimtes voor medewerkers zijn zoveel mogelijk op de gebruikers toegesneden. Een ander onderdeel van healing environment is een goede wayfinding, heldere ordening, herkenbaarheid. Dit laatste is terug te vinden in de vogels die als verbindend element terugkomen in de nieuwbouw.