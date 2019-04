PFZW investeert in groene energietechnologie

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) investeert in het technologiebedrijf SCW Systems. Met deze kapitaalinjectie kan bedrijf zijn technologie van ‘superkritische watervergassing’ opschalen. Dit is een in Nederland ontwikkelde technologie, die organische rest- en afvalstromen omzet in duurzame energie.

Het is de eerste belegging van PFZW vanuit een nieuw fonds voor duurzaamheid waarvoor de komende jaren 500 miljoen euro beschikbaar is. Hieruit zal worden geïnvesteerd in ondernemingen die oplossingen bieden op vier thema’s: klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en zorg. Pensioenvoerder PGGM is verantwoordelijk voor de uitvoering van investeringen die actief zijn op deze thema’s.

SCW Systems zet (natte) organische reststromen zoals rioolslib, agrarische biomassa en GFT om in groen gas. De technologie sluit aan op de bestaande Nederlandse gasnetwerk en heeft geen verdere aanpassingen nodig.

Peter Borgdorff, directeur PFZW: "Deze nieuwe technologie verdient een vaste plek in de Nederlandse energieproductie: ze laat zien dat we binnen de bestaande economie met relatief weinig ingrepen in de infrastructuur kunnen verduurzamen. Bovendien is het een veelbelovend exportproduct. Pensioenfonds Zorg en Welzijn financiert dit soort klimaatoplossingen graag: het draagt bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers en aan een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties."

SCW Systems heeft samen met Gasunie New Energy in Alkmaar een demonstratiefabriek gerealiseerd. SCW en Gasunie willen in de periode tot 2023 een infrastructuur bouwen voor de Nederlandse markt van zo’n twee tot driehonderd productie-units, verspreid over drie locaties. Naar verwachting zal PFZW ook vermogen verstrekken aan deze infrastructuurprojecten.