Zonnehuisgroep Amstelland verkoopt locatie De Kom in Mijdrecht

Stichting Zonnehuisgroep Amstelland heeft wooncomplex De Kom in het centrum van Mijdrecht, verkocht aan Hartelt Fund Management. Het complex bestaat uit 94 verhuurde seniorenappartementen met algemene voorzieningen.

Hartelt FM investeert via het Apollo Zorgvastgoedfonds voor institutionele beleggers in zorghuisvesting en faciliteiten in Nederland, waaronder beschermd wonen, verpleeghuizen en eerstelijns zorgcentra.

Verkoopproces

Dat meldt Adviesbureau Zorgvastgoed (ABZV) op 23 april. ABZV uit Amsterdam heeft Stichting Zonnehuisgroep Amstelland begeleid bij de tender en het opstellen van de contracten. Zonnehuisgroep Amstelland startte najaar 2018 het verkoopproces. Op 16 april is het eigendom overgegaan naar de nieuwe eigenaar.

Wijkverpleging

Het kantoor van Zonnehuis Wijkverpleging in De Ronde Venen blijft gehuisvest in De Kom en het wijkteam zal de bewoners van het appartementencomplex zorg aan huis blijven bieden. Samen met de nieuwe eigenaar bekijkt de Zonnehuisgroep ook naar andere mogelijkheden om oudere bewoners van De Kom te ondersteunen.