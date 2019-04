Van Bree nieuwe bestuurder bij GAZO

Mireille van Bree wordt per 1 juli bestuurder en medisch directeur van Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO). Zij volgt Andreas Keck op.

Dat meldt GAZO op 24 april.

Mireille van Bree heeft ervaring als huisarts bij de Zorggroep Almere en is daar jarenlang als medisch manager werkzaam geweest. Naast deze functie was zij onder andere programmaleider voor het gezondheidscentrum van de toekomst en betrokken bij het opzetten van een centrum voor zorg en welzijn.

Keck draagt per 1 juli, na vijf jaren, zijn functie als bestuurder over. Hij zal als huisarts bij de stichting betrokken blijven. Stichting GAZO zal zich de komende jaren richten op regionale versterking van de huisartsenzorg in Amsterdam Zuidoost, versterking van de samenwerkingsrelaties en inrichting van de huisartsenzorg in de toekomst.