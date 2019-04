Spoedpost huisartsen Houten sluit per 1 juli 2019

De spoedpost huisartsen gaat sluiten. Per 1 juli 2019 kunnen patiënten ’s avonds en in het weekend terecht in Zeist, en in de nacht in Utrecht. Deze maatregel is het gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Per 1 juli kunnen patiënten uit de gemeenten wijk bij Duurstede en Bunnik voor spoedconsulten tijdens avonden, weekenden en feestdagen op afspraak terecht op de spoedpost in het Diakonessenhuis Zeist. In de nacht (tussen 23.00 en 8.00 uur) geldt dit voor het spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis Utrecht. Dat meldt gemeente Wijk bij Duurstede op hun website.

Personeelstekort

De huisartsenspoedzorg kampt al jaren met een flink tekort aan gekwalificeerd personeel. Om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen blijven waarborgen is er voor deze maatregel gekozen. Indien medisch noodzakelijk legt de huisarts een visite af. Door de consulten te verplaatsen naar de spoedpost in Zeist, komt er enige ruimte in de bezetting en wordt de zorg voor patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben gewaarborgd.