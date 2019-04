Arno Hoes wordt vicevoorzitter rvb UMC Utrecht

Arno Hoes volgt Frank Miedema op als vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en decaan van de facultait geneeskunde. De raad van toezicht van het UMC Utrecht en het college van bestuur van de Universiteit van Utrecht hebben hem per 1 juni benoemd.

Dat meldt het UMC Utrecht op 25 april. Frank Miedema heeft per 1 maart afscheid genomen. Hij was tien jaar lid van de raad van bestuur en decaan van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Trials

Arno Hoes is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en op dit moment divisievoorzitter van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Hij heeft uitgebreide ervaring in het besturen van internationale wetenschappelijke verenigingen en was betrokken bij de totstandkoming van veel internationale klinische richtlijnen. Kort geleden stond hij aan de wieg van U-TRIAL, een onderdeel van de strategie van het UMC Utrecht om meer klinische trials uit te voeren die de dagelijkse praktijk gaan verbeteren, en van The Healthcare Innovation Center (THINC.) dat tot doel heeft zorginnovaties snel mogelijk te maken en te evalueren.

Open science

"Arno Hoes gaat verder met de ontwikkeling van ‘open science’ en ‘science for society’ waarvoor zijn voorganger het fundament heeft gelegd. Wij zijn ervan overtuigd dat Hoes een stimulerende en verbindende rol zal spelen in de ontwikkeling van multidisciplinair onderzoek en onderwijs en de strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht", zegt UU-bestuursvoorzitter Anton Pijpers. "Met zijn achtergrond weet het UMC Utrecht zich verzekerd van een bestuurder die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het creëren van de ‘evidence-based’ zorg van morgen in de Utrechtse regio en daarbuiten", zegt voorzitter raad van toezicht UMC Utrecht Caroline Princen.