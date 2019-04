Huisarts stuurt verkouden patiënt voortaan naar drogist

Wie met een huis-tuin-en-keukenkwaal zoals buikpijn, verkoudheid of schaafwonden langs de huisarts gaat, kan vanaf nu worden doorverwezen naar een drogisterij in plaats van de apotheek. "Via de drogist en zelfmedicatie kunnen mensen een kleine kwaal zelf oplossen", aldus directeur Marten Hummel van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) in Trouw.

Drogisterijen en huisartsen spreken af om dezelfde adviezen te geven en hanteren daarbij schema's die aangeven wat te doen bij welke klachten of symptomen, zogenoemde advieskaarten. "Daar staat ook in wanneer je als drogist moet verwijzen naar de huisarts", zegt Hummel. "In de perceptie van de buitenwereld is een drogist een retailer (een winkelier). Toch moet hij goede en verantwoorde zorg leveren. Dat is zijn wettelijke taak."



Het initiatief van de koepelorganisatie van Nederlandse drogisten wordt ondersteund door het instituut voor gezondheidszorg Nivel en zorgverzekeraarZilveren Kruis. (ANP)