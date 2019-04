Onderzoek naar preventie drugsgebruik jongeren

Het Trimbos-instituut onderzoekt hoe jongeren ondersteund kunnen worden om (zo lang mogelijk) geen drugs te gebruiken. ,,Het doel is het niet-gebruik van drugs te stimuleren en het moment van het eerste gebruik uit te stellen of te voorkomen'', aldus het kenniscentrum voor verslavingszorg.

Daarvoor willen de onderzoekers eerst achterhalen welke factoren samenhangen met het niet gebruiken van drugs en met de verleiding tot het eerste gebruik van drugs. Het Trimbos roept jongeren op om hun ervaringen met verdovende middelen in het uitgaansleven te delen. Zo worden jongeren gezocht die zelf niet gebruiken, maar kunnen vertellen over bijvoorbeeld vrienden die dat wel doen.



Het ministerie van Volksgezondheid wil het drugsgebruik in Nederland terugdringen. (ANP)