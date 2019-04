Sigaret na 2020 in 'saaie' verpakking

Sigaretten worden vanaf 1 januari 2020 alleen nog in 'saaie' verpakking verkocht. dat meldt de NOS op zijn website naar aanleiding van voorstellen die staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid op internet heeft gepubliceerd.

Deze maatregel is een van de manieren waarop Blokhuis hoopt het roken minder aantrekkelijk te maken. Op de pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en foto's alleen nog de naam van de fabrikant staan en informatie over de soort sigaret.



De staatssecretaris wil ook dat het rookverbod per 1 juli 2020 wordt uitgebreid. De elektronische sigaret is dan verboden op dezelfde openbare plekken als de gewone sigaret. Eerder werd al bekend dat roken volgend jaar per pakje sigaretten van twintig stuks een euro duurder wordt. In 2023 kan de prijs zijn opgelopen tot tien euro per pakje. (ANP)