Roebia Zorg verdacht van fraude

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft het contract met Roebia Zorg opgezegd. De thuiszorginstelling uit Almere wordt beschuldigd van fraude. Roebia zou nota’s hebben ingediend voor zorg die nooit is verleend. Het zou gaan om grote verschillen tussen gedeclareerde zorg en werkelijk geleverde zorg. Zilveren Kruis heeft onderzoek ingesteld.

Dat meldt Omroep Flevoland op 25 april.

Overgeplaatst

Roebia bevestigt het opzeggen van het contract. Dertig verzekerden die zorg van de instelling kregen, zijn overgeplaatst naar collega-instellingen. Voor sommigen moet nog vervangende hulp worden gevonden. Het gaat om zorg van wijkverpleegkundigen.

Doorstart

Roebia heeft in Almere bijna vijftig cliënten die gebruik maken van thuiszorg en meer dan honderd waar een wijkverpleegkundige komt. In 2016 werd Roebia failliet verklaard nadat Zilveren Kruis bijna 250 duizend euro terugvorderde over het jaar 2014. Ook toen ging het om onterecht ingediende nota's voor niet-geleverde zorg. De thuiszorginstelling maakte daarna een doorstart.