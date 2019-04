Studie geneeskunde weer populairder

Er hebben zich dit jaar weer meer aankomende studenten geneeskunde aangemeld dan voorgaande jaren. Aan de decentrale selectie voor het komende studiejaar deden 7952 potentiële geneeskundestudenten mee. Op alle acht geneeskundefaculteiten is in totaal plaats voor 2785 studenten.

Dat blijkt uit onderzoek van Medisch Contact/Arts in Spe bij de acht opleidingen geneeskunde in Nederland. Studenten die zich hebben ingeschreven voor de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam maken de grootste kans om toegelaten te worden. De kansen zijn het kleinst in Maastricht en Utrecht. Gemiddeld hebben de studenten een kans van zo’n één op drie om te worden toegelaten.

Populair

Maastricht staat op plaats één, Utrecht op twee. Meteen daarna volgt Groningen, hoewel het aantal aanmeldingen daarvoor is gedaald. De opleiding van de UvA is het minst populair bij kandidaat-geneeskundestudenten. Volgens een woordvoerder van het Amsterdam UMC is de mindere belangstelling ook daar opgevallen, maar er is op dit moment geen verklaring voor. Voor de deelnemers aan de decentrale selectie aan de UvA is de lagere populariteit juist gunstig. Zij hadden met bijna vijftig procent de op een na grootste kans om te worden toegelaten.



Degenen die zijn toegelaten hebben dit half april te horen gekregen. Een aantal daarvan moet nog wel slagen voor hun eindexamen.