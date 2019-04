Doktersdienst Groningen benoemt nieuwe bestuurder

Doktersdienst Groningen heeft Erik Noordhof per 1 mei aanstaande benoemd als directeur bestuurder van Doktersdienst Groningen. Hij volgt Ine Scholten op, die na 16 jaar toe was aan een nieuwe uitdaging en per 1 april uit dienst is getreden.

Noordhof is de afgelopen jaren vanuit zijn eigen bureau vooral werkzaam geweest voor en bij opdrachtgevers in het zorgdomein. Zo werkte hij onder andere voor het Dialyse Centrum Groningen, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en het MST in Enschede. Eerder werkte hij als hoofd ICT beheer bij het UMCG en als Chief Operating Officer bij KLS Netherlands.