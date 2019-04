Albert Schweitzer biedt chemotherapie aan huis

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht biedt haar patiënten voortaan chemotherapie aan huis aan. Een eerste patiënt heeft thuis injecties gekregen van een transmuraal verpleegkundige.

Het streekziekenhuis werkt met een transmuraal team dat bestaat uit zeventien verpleegkundigen. Het team geeft al jaren ziekenhuiszorg aan huis. Patiënten kunnen daardoor eerder naar huis of hoeven zelfs helemaal niet naar het ziekenhuis toe te komen. De eerste chemokuur vindt wel altijd in het ziekenhuis plaats. Er kunnen namelijk heftige reacties optreden. Ook mogen alleen verpleegkundige die extra kennis hebben over oncologie de injecties geven. Patiënten van het Albert Schweitzer mogen zelf kiezen of ze thuis behandeld worden. Als zij toch liever naar het ziekenhuis willen komen, mag dat.

De verwachting is dat middelen tegen kanker die per infuus worden toegediend in de toekomst ook thuis kunnen worden gegeven.

Zorg van waarde

Het thuis toedienen van chemotherapie is een van de tientallen zorgvernieuwingsinitiatieven binnen ‘Zorg van Waarde’, aldus het Albert Schweitzer. Het ziekenhuis verstaat daaronder: ‘de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, veelal tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek: in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt’.