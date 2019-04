ZorgSaam stopt 42 miljoen in renovatie

ZorgSaam investeert 42 miljoen euro in een grootschalige renovatie van het ziekenhuis in Terneuzen en het verpleeghuis De Stelle in Oostburg. Het ziekenhuis krijgt onder meer nieuwe operatiekamers. Voor de financiering heeft ZorgSaam afspraken gemaakt met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Van 2019 tot 2023 krijgt het ziekenhuis in Terneuzen een flinke opknapbeurt. "Het 30-jarig gebouw wordt gerenoveerd en aangepast aan het huidige en toekomstige werken zodat het nog eens 30 jaar meekan", aldus de organisatie.

Een deel van de investering gaat naar verbouwing en nieuwbouw van het OK complex van het ziekenhuis in Terneuzen. De oplevering hiervan wordt verwacht in 2020. Ook verpleeghuis De Stelle in Oostburg wordt gemoderniseerd.

De investeringen zijn volgens de Zeeuws-Vlaamse zorgorganisatie noodzakelijk "om houdbare zorg nu en in de toekomst te kunnen bieden". ZorgSaam biedt thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en ambulancezorg in heel ZeeuwsVlaanderen.