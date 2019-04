Conny Helder commissaris bij Castle Craig

Per 1 mei 2019 treedt Conny Helder uit ‘s-Hertogenbosch toe tot de raad van commissarissen van verslavingszorgaanbieder Castle Craig Nederland. Zij volgt Jos de Beer op.

Helder heeft een ruime bestuurlijke ervaring in de zorgsector. Na diverse bestuurs- en managementfuncties werkt zij sinds 2017 in de ouderenzorg als bestuurder van tanteLouise, voorloper op het gebied van (technologische) innovatie in dementie- en herstel en revalidatiezorg.

Eerdere werkervaring

Eerder werkte Helder bij het UMCU en bij ziekenhuizen in Amsterdam en Den Haag, en was zij tussen 2010 en 2017 bestuursvoorzitter van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Helder is tevens bestuursvoorzitter van het Care Innovation Centre (CIC) te Roosendaal en het kennisnetwerk Healthcare for Internationals (H4i).

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Castle Craig wordt naast Conny Helder gevormd door Jan Tromp, voormalig bestuurder van GGz Breburg in Brabant en Gerton Heyne, bestuurder Arduin ad interim.