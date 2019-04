Agnes Klaren nieuw lid raad van bestuur Thebe

Agnes Klaren treedt per 19 augustus 2019 toe als lid van de raad van bestuur van Thebe. Hierdoor is de raad van bestuur, die momenteel gevormd wordt door Marijke Megens en bestuursvoorzitter Luc Kenter, weer compleet.

In haar loopbaan heeft Klaren ruime ervaring opgedaan in de zorgsector. Onder andere werkte ze in het Albert Schweitzer ziekenhuis, en was ze bestuurder bij de Lange Wei.

Toekomstplan

De afgelopen jaren werkte Thebe aan het vergroten van de eigen regie van haar cliënten. In de toekomst gaat Thebe verder met de focus te leggen op wijkverpleging, begeleiding, en intramurale en specialistische zorg.

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie in Midden- en West-Brabant. Zij biedt wijkverpleging (thuiszorg) en begeleiding bij mensen thuis. Ook biedt Thebe gespecialiseerde zorg in 23 woonzorgcentra in de regio.