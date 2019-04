Geen zicht op calamiteiten medische technologie thuis

De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen cijfermatig overzicht van incidenten waarbij medische technologie in de thuissituatie een rol speelt. Ook bestaan er vrijwel geen landelijk gestandaardiseerde afspraken over het gebruik van technologie thuis.

Waar voorheen de zorg plaats vond in het ziekenhuis, wordt er steeds meer zorg geleverd in de thuissituatie. Hierdoor neemt de toepassing van medische technologie thuis ook toe. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Nivel het onderzoek ‘Veilige toepassing van complexe medische technologie thuis, een verkennend onderzoek naar de praktijk’ uitgevoerd. Het onderzoek biedt inzicht in de stand van zaken rondom de veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie. In het onderzoek is onder andere gekeken naar hoe incidenten en calamiteiten rondom het gebruik van medische technologie in de thuissituatie worden gemeld.

Incidenten zorgtechnologie thuis

De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen cijfermatig overzicht van incidenten waarbij medische technologie in de thuissituatie rol speelt. Uit literatuur onderzoek wordt het niet duidelijk hoe, door wie en waar incidenten en calamiteiten worden gemeld en geregistreerd. Dat geldt ook voor de opvolging van meldingen. Er lopen een aantal projecten bij het IGJ over hoe toezicht hierop het beste vorm kan krijgen.

Uitbreiding Convenant Medische Technologie

Uit het onderzoek blijkt dat er vrijwel geen gestandaardiseerde afspraken zijn in de vorm van landelijke veldnormen. Alleen voor thuisbeademing bestaat een dergelijke veldnorm. Er bestaan wel protocollen wat betreft scholingen, bekwaamheidseisen en verantwoordelijkheden voor dialyse en infuustherapie in de thuissituatie. Een uniforme aanpak voor deze technologieën ontbreekt.

Deelnemers van focusgroepen zien graag voor meer vormen van medische technologie die thuis wordt toegepast landelijke veldnormen, zo blijkt uit het onderzoek van Nivel. Een andere optie die naarvoren komt is dat het Convenant Medische Technologie, dat nu alleen betrekking heeft op technologie binnen de zorgorganisatie zelf, wordt uitgebreid naar technologie thuis. Dit ligt in de lijn van de wensen van VWS.

Samen met de IGJ en veldpartijen organiseert VWS een bijeenkomst om te kijken hoe landelijke veldnormen voor het gebruik van medische technologie in de thuissituatie ontwikkeld kunnen worden.