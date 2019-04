Patiënten 'natuurgenezer' Ross stierven gruwelijke dood

Drie patiënten van de Duitse natuurgenezer Klaus Ross zijn in juli 2016 een gruwelijke dood gestorven. De drie kankerpatiënten werden snel ziek. Ze begonnen te schokken, hadden veel pijn, konden niet meer lopen en raakten in coma. Dat gebeurde in de uren na een infuus met een alternatief geneesmiddel tegen kanker bij Ross.

Ze werden naar ziekenhuizen gebracht, maar daar konden de artsen niets meer voor hen doen. Dat bleek uit getuigenverklaringen van nabestaanden van de overledenen, dinsdag voor de rechtbank in Krefeld.

3-BP

Ross behandelde in 2016 in het Duitse dorpje Bracht, vlakbij Roermond, kankerpatiënten uit met name Nederland. Twee vrouwen en een man, onder wie een man (55) uit Apeldoorn en een vrouw uit Wijk en Aalburg (43), overleden in 2016 na een behandeling door Ross. Volgens justitie als gevolg van een overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer. Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van de drie patiënten.



De echtgenote van de man uit Apeldoorn pleegde twee weken na de dood van haar man zelfmoord. "Ze hadden eerder besloten dat als er een ging, de ander ook zou gaan", verklaarde een broer van de overleden man dinsdag.



De Belgische weduwe en de weduwnaar uit Wijk en Aalburg lieten de rechtbank weten dat ze met de huidige kennis van zaken nooit voor een behandeling bij Ross zouden hebben gekozen. Volgens hen stelde hij zijn therapie als biologisch en natuurlijk voor. Maar 3-BP is een chemische stof, aldus justitie. De Nederlandse weduwnaar zei: "Ross beloofde ons dat alles natuurlijk was. Anders hadden we het niet gedaan.'' En de weduwe uit België zei: ,,Als we geweten hadden dat 3-BP experimenteel was en nooit op mensen uitgeprobeerd, en dat de risico's op de lange termijn onbekend zijn, hadden we het niet gedaan.''



De vrouw van de 55-jarige Nederlander uit Apeldoorn zei vlak na de dood van haar man tegen haar zwager: "Hij is vergiftigd.'' En de vrouw van een Belgische patiënte belde vlak voor de dood van haar echtgenote naar Ross: "Stop met het toedienen van infusen!''



Op 14 mei gaat de zaak voor de rechtbank in Krefeld verder. (ANP)