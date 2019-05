Betere aanpak dakloze jongeren in 12 gemeenten

In twaalf gemeenten begint een proef om beter hulp te bieden aan jongeren die dakloos zijn of geen thuis meer hebben. Uiteindelijk moeten voor het eind van 2021 alle betrokken jongeren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, is het doel van verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis.

Bij de gemeenten gaat het om de grote vier Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en verder Almere, Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden en Purmerend. Zij meldden zich aan voor de pilot van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Het is de bedoeling dat zij nog voor de zomer beginnen. Elke jongere krijgt één aanspreekpunt.



Blokhuis benadrukt de "flinke ambitie": namelijk 100 procent, geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in de opvang of op straat. "Dat betekent een flinke omslag in de hulpverlening, meer aandacht voor preventie, de behoeften van jongeren centraal stellen en beter samenwerken met alle betrokken organisaties.'' (ANP)