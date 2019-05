Arbo Unie en Zorg van de Zaak willen nauwer samenwerken

Arbo Unie en Zorg van de Zaak hebben een intentieverklaring ondertekend. Ze gaan onderzoeken of ze nauwer met elkaar kunnen gaan samenwerken. Daarmee willen ze de kwaliteitsimpuls geven aan de bedrijfsgezondheidszorg. ‘Samen zijn we in staat sneller en slimmer te innoveren om zo binnen de bedrijfsgezondheidszorg een kwaliteitsslag door te voeren. Hierdoor kunnen we circa drie miljoen werkenden beter begeleiden’, aldus het bestuur van Arbo Unie.

Digitalisering, flexibilisering, langer doorwerken vanwege een toegenomen levensverwachting hebben veel impact op werkend Nederland. De Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk verwachten samen beter op deze veranderende maatschappij in te spelen. “We willen samen een organisatie worden die groot genoeg is om de bedrijfsgezondheidszorg naar het volgende niveau te brengen. Groot genoeg voor vakmatige ontwikkeling, specialisaties, onderzoek, wetenschap en ook persoonlijke aandacht’, aldus Marius Touwen, oprichter en DGA van Zorg van de Zaak Netwerk.

In de komende periode gaan Arbo Unie en Zorg van de Zaak de mogelijke samenwerking verder uitwerken. De verwachting is dat dit nog enkele maanden in beslag zal nemen. Onder meer relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en medezeggenschapsorganen moeten de beoogde samenwerking eerst goed keuren.