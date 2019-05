'Mazelenvaccin kritisch getest en veilig'

Ton de Boer, hoogleraar en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), hamert erop dat het vaccin tegen de mazelen veilig is. Hij wijst erop dat er dit jaar al 20 kinderen in Nederland deze "gevaarlijke en zeer besmettelijke ziekte" hebben opgelopen.

"Ook in het buitenland neemt het aantal mazelenbesmettingen toe. In de meeste gevallen gaat het om kinderen die niet zijn ingeënt", aldus de Boer. In Nederland zijn er ouders die op religieuze gronden weigeren om hun kinderen te laten inenten. Ook zijn er ouders die denken dat het gezonder is als hun kind zelf de mazelen 'doormaakt'.



"Sommige mensen komen op zoek naar meer informatie vervolgens op internet helaas ook veel spookverhalen tegen. Dat vaccins helemaal niet werken. Dat er allemaal chemische troep in zit. Dat je kind er juist ziek van wordt. Of autistisch", aldus de farmacoloog. Het mazelenvaccin dat in ons land wordt gebruikt is volgens hem echter uitgebreid getest en veilig. (ANP)