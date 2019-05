3,7 miljoen voor technologie die kraakbeen repareert

Hy2Care BV, een startup die hydrogeltechnologie ontwikkelt voor het repareren van beschadigd kraakbeen, heeft € 3,7 miljoen aan financiering opgehaald. De financieringsronde werd aangevoerd door Brightlands Venture Partners, met steun van ReumaNederland, voorheen Reumafonds. De komende periode gaat de spin-off van de Universiteit Twente haar technologie voor veterinair gebruik vermarkten en starten met klinische testen voor toepassingen op mensen.

Hy2Care richt zich sinds de oprichting in 2014 op de ontwikkeling en het naar de markt brengen van een nieuwe technologie voor het behandelen van kraakbeendefecten. Een injectie met hydrogel levert volgens de ontwikkelaars een snel herstel op van beschadigingen bij vallen, ongelukken en sportblessures.

De technologie van Hy2Care is ontwikkeld binnen de vakgroep Developmental BioEngineering van de Universiteit Twente. De universiteit is medeaandeelhouder van het bedrijf via de spin-off Novel-T.

Artrose en knieprothese

“Het goed repareren van traumatische kraakbeendefecten blijkt vaak nog erg lastig,” aldus onderzoeker Marcel Karperien. “Als herstel niet goed plaatsvindt, zal zo’n tachtig procent van deze defecten artrose veroorzaken, wat leidt tot forse pijn en uiteindelijk vaak tot een knieprothese. Door de defecten in een vroegtijdig stadium goed te herstellen, hopen we veel ongemak bij patiënten te voorkomen. En uiteraard ook een forse bijdrage te leveren aan het beperken van de zorgkosten”.

Naast de vestiging op Kennispark Twente in Enschede breidt Hy2Care de activiteiten uit met een kantoor en labruimte in Limburg. Via het netwerk van Brightlands Venture Partners heeft de startup toegang tot diverse faciliteiten op het gebied van (bio)polymeer synthese en klinische zorg.