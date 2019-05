Eerste 5G-ziekenhuis komt in Zuid-Korea

Yonsei University Health System (YUHS) opent in februari 2020 het eerste 5G-ziekenhuis. YUHS werkt hiervoor samen met de Zuid-Koreaanse mobiele provider SK Telecom.

YUHS is een van de oudste en grootste ziekenhuisnetwerken in Zuid-Korea. Samen met de Zuid-Koreaanse mobiele provider SK Telecom is er een memorandum of understanding (MOU) getekend om het 5G-netwerk op te zetten in het Yongin Severance Hospital. Dat meldt Healthcare IT News op hun website.

Digitaal tijdperk

In het 5G-ziekenhuis zal het mogelijk worden om hun eigen bed, verlichting, en televisie te reguleren met hun stem. Handig voor bijvoorbeeld patiënten die bijvoorbeeld kampen met zware lichamelijke klachten.

"We leven in een digitaal tijdperk, dus zijn digitale transformaties binnen ziekenhuizen een must", aldus Yoon DO-heum, CEO van YUHS. Het Yongin Severance Hospital zal hiermee het "digitale en innovatieve hart’ worden van het Yonsei Medical Center in Zuid-Korea.