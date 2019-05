BIG-registratie voor technisch geneeskundigen

Technische geneeskundigen krijgen een BIG-registratie en mogen daarmee voortaan zelfstandig medische handelingen verrichten. Dat heeft de Eerste Kamer besloten.

Formeel werkten technische geneeskundigen tot nu toe onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Bij wijze van experiment mochten ze de afgelopen vier jaar al zelfstandige medische handelingen verrichten. Positieve reacties hierop van zowel patiënten als ziekenhuizen hebben geleid tot een wetswijziging waarmee het BIG-register nu ook opengesteld is voor technisch geneeskundigen. Dat meldt de Ingenieur.

Complexe handelingen

Annemijn Jonkman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technisch Geneeskundigen (NVvTG) is blij met het besluit: 'De handelingen die wij verrichten zijn meestal van complexe, technisch-medische aard. Het is soms technologisch zo ingewikkeld dat artsen er niet de verantwoordelijkheid over kunnen dragen. Het is dan veel logischer dat wij met een BIG-registratie zelf de verantwoordelijk dragen over ons handelen.'

Brugfunctie

Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft bieden de opleiding voor technische geneeskunde aan. Er werken zo’n vierhonderd technisch geneeskundigen in de grote Nederlandse ziekenhuizen, klinieken, het bedrijfsleven en de wetenschap. Jonkman: ”Ze combineren de kennis van een ingenieur met die van een arts en vormen zo een 'brug tussen patiëntenzorg, technologie en innovatie”.

Technisch geneeskundigen werken met name in een multidisciplinair team en nemen geen taken over van artsen, zo stelt Jonkman: “Wel nemen we dat deel van het zorgproces over dat technologisch complex van aard is. We zijn daarmee een aanvulling op de arts.”