Severinus en MMC openen poli voor mensen met verstandelijke beperking

Severinus en het Máxima MC (MMC) hebben samen in Veldhoven een speciale polikliniek voor patiënten met een verstandelijke beperkingen ingericht. Volwassenen met een verstandelijke beperking en hun familie kunnen hier terecht voor onderzoek, behandeling of advies. Naast een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is er op indicatie een gedragsdeskundige van Severinus.

Tot 18 jaar komen kinderen met een verstandelijke beperking bij de kinderartsen in MMC. Daarna komen zij onder behandeling van een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Voorheen gingen patiënten dan naar Severinus. "Met de komst van een AVG-poli in MMC Veldhoven, blijven patiënten op hun vertrouwde plek. Bovendien zijn andere specialisten met wie de AVG samenwerkt altijd dichtbij", aldus de organisatie.

Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke, complexe gezondheidsproblemen. "De AVG is de aangewezen persoon om deze te onderzoeken, te behandelen en/of advies te geven. De AVG werkt waar nodig samen met een gedragskundige, gespecialiseerde paramedici of andere medisch specialisten", laat de organisatie weten.