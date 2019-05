Mondriaan benoemt nieuw lid raad van bestuur

Kittie D'Hoine (44) wordt per 1 juli lid van de raad van bestuur van Mondriaan. Zij zal dan samen met voorzitter Jean-Paul Essers de raad van bestuur van de ggz-organisatie vormen.

D'Hoine is psychiater en wa sinds januari 2018 manager RVE Zuid werkzaam bij MET ggz. Vanaf 2013 was D'Hoine werkzaam bij MET ggz en Virenze. Bij Virenze was zij achtereenvolgens directeur Ouderenzorg, directeur Volwassenzorg en regiodirecteur Maastricht. Van 2009 tot 2013 was D'Hoine psychiater Volwassenzorg en vervolgens psychiater Ouderenzorg bij Riagg Maastricht. Van 2005 tot 2009 werkte zij gelijktijdig bij het Vincent van Gogh Instituut in Venray en de hoofdpijnpoli van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.