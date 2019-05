Jeugdzorg eist 750 miljoen om wachtlijsten in te korten

Partijen binnen de jeugdzorg eisen 750 miljoen om de wachtlijsten te verkorten. Volgens de bonden moet een historische fout worden gesteld, en moet de sector daarnaast meer geld ontvangen om de cliëntengroei te kunnen bijbenen. Samen met verschillende werkgevers voeren de bonden hiervoor actie.

Volgens de bonden is er sprake van een historische fout. Sinds januari 2014 is de jeugdzorg van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten, waarbij een korting van 450 miljoen euro is toegepast. René Meuwissen, cao-onderhandelaar en bestuurder van Jeugdzorg Nederland, vindt dat dat geld weer terug moet. Dat meldt de NOS op hun website.

De rekening achteraf

Daarnaast is Meuwissen van mening dat, vanwege het stijgende aantal cliënten in de jeugdzorg, er nog eens 300 miljoen euro bij opgeteld moet worden. “We kunnen de vraag nauwelijks nog bijbenen, en dat zorgt voor wachtlijsten die onaanvaardbaar lang zijn.” Er valt geen fatsoenlijke cao af te sluiten. Het personeel kan daarom niet naar behoren gewaardeerd worden, aldus Meuwissen. “En als we dat wel doen, komen we in geldnood. Een groot verloop is hiervan het gevolg, wat weer voor nog langere wachtlijsten zorgt. Als je niet goed investeert in jeugdzorg, krijg je later de rekening gepresenteerd.”

Petitie

Tot en met 10 mei worden overal bijeenkomsten georganiseerd waar FNV en CNV samen met werkgevers actieplannen presenteren. Ook kan tijdens deze bijeenkomsten een petitie met eisen ondertekend kan worden. Deze petitie wordt op 14 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. Mocht dit geen resultaat opleveren, volgt op 2 september een landelijke staking.