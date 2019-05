'Onveilig werkklimaat Oostvaarderskliniek'

Door een slechte werksfeer is er een hoog personeelsverloop in de Oostvaarderskliniek, een tbs-kliniek in Almere. Medewerkers voelen zich bedreigd, gepest en gediscrimineerd, zo valt er in het NRC te lezen.

Volgens meerdere huidige en oud-behandelaren van de Oostvaarderskliniek heerst er binnen de organisatie een angstcultuur onder medewerkers. Collega’s zouden daarnaast „buitengesloten, geïntimideerd, ondermijnd, gepest, bedreigd en gediscrimineerd” worden. Eerder dit jaar ging er een anonieme brief rond onder personeel en directie, aldus het NRC. Hierin werd gesproken over een ‘niet functionerend middenkader’. Drie afdelingshoofden werden specifiek genoemd in de brief. Zij zouden al jarenlang een sfeer creëren waarin medewerkers zich niet durven uit te spreken en zich niet gerespecteerd voelen.

Gebrek aan personeel

De afgelopen jaren zijn er diverse keren klachten neergelegd bij de directie, onder andere in 2018. Echter zou de directie daar tot nu toe onvoldoende mee hebben gedaan, volgens bronnen aan het NRC. Dit zou er toe geleid hebben dat de afgelopen jaren „tientallen” medewerkers de kliniek hebben verlaten. Dit zou hebben bijgedragen aan de slechte werksfeer.

Wegens het gebrek aan personeel moest er vorig jaar een tijdelijke opnamestop worden ingesteld van nieuwe patiënten. Uitzendkrachten die de patiënten nauwelijks kennen, moesten de gaten in het personeelsbestand opvullen. De patiëntenraad trok hierover aan de bel en stelde dat er te weinig tijd was voor daadwerkelijke behandeling van patiënten. De focus was te veel op beveiligen komen te liggen. Volgens de directie is er ondertussen weer instroom van nieuw personeel, zo schrijft het NRC.

Leefklimaat tbs-klinieken

Zorgen over het werk- en leefklimaat in tbs-klinieken zijn niet nieuw. In 2016 kwam de Woenselse Poort in Eindhoven in opspraak. Er waren meldingen over zelfmoord, drugsgebruik, intimidatie, slecht toezicht en een angstcultuur. De Inspectie deed onderzoek en onderschreef de problemen. Het toen nog “onveilig leef- en werkklimaat” is ondertussen verbeterd volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Ook in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal zou het leefklimaat onder druk staat vorig jaar. Hier vond in februari 2017 een steekincident plaats waarbij een 25-jarige sociotherapeut overleed. De kliniek boekt volgens de IJenV en de IGJ vooruitgang, maar kampt nog steeds met personeelsproblemen.

Uit recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), op verzoek van dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer blijkt dat zich fatale incidenten hebben voorgedaan in de geestelijke gezondheidszorg die in een aantal gevallen aan het personeelstekort zijn toe te schrijven.