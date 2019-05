'Regio Twente moet rekenen op drastische vergrijzing’

Volgens Sophia de Rooij, de nieuwe bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST, moet de regio Twente en de Achterhoek zich beter voorbereiden op de vergrijzing. Ze stelt daarom voor een taskforce te organiseren, waarbij lokale overheden, ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en de Universiteit Twente samenwerken.

Naast bestuursvoorzitter bij Medisch Spectrum Twente (MST), is de Rooij ook als hoogleraar ouderengeneeskunde verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Volgens haar zal de vergrijzing drastisch toeslaan in Twente en de Achterhoek. “Een concreet plan is nodig. Mede omdat dit hier nog ontbreekt, ben ik naar MST gekomen.” Dat meldt Tubantia op hun website.

Denktank

Tijdens haar kennismakingsgesprek met Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, legde de Rooij haar ideeën voor de denktank op tafel. “We moeten een taskforce formeren met lokale overheden, ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen. Plus natuurlijk de Universiteit Twente.” Ze vindt de situatie in deze regio extra urgent. “Het aantal 80-plussers verdrievoudigt de komende tien tot twintig jaar. Wij hebben meer chronisch zieken, meer patiënten met meerdere chronische aandoeningen, en gemiddeld genomen is de leefstijl hier minder gezond.”

Meer huisartsen nodig

Daarnaast zitten academische ziekenhuizen op behoorlijke afstand, en veel huisartsen gaan volgend jaar met pensioen. “Nieuwe dokters zijn moeilijk te vinden. En als we ze hebben, is dat een generatie die bij voorkeur in deeltijd werkt. Dus hebben we nog meer huisartsen nodig dan er nu stoppen.”

Statistieken

De statistieken onderschrijven de visie van de Rooij. In Twente is in 2020 1 op de 11 inwoners 75 jaar of ouder. In 2040 gaat dat om bijna 1 op de 7 inwoners. De Achterhoek kampt met nog sterkere vergrijzing. Daar is volgend jaar 1 op de 10 inwoners 75 jaar of ouder. Over twintig jaar is dat 1 op de 5.