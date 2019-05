Nationaal Programma Grieppreventie en Saltro gaan samenwerken

De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) en Saltro gaan samenwerken en per september ook het kantoor in Utrecht met elkaar delen.

Daarmee wil de stichting haar kwetsbaarheid verminderen en zorgen voor continuïteit van de ondersteuning van de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne.

Momenteel werkt de organisatie met slechts vier medewerkers aan die campagne. "Dat kan leiden tot behoefte aan extra inzet bij piekdrukte, in geval van een pandemie of, bijvoorbeeld, bij tijdelijke uitval van een medewerker", legt voorzitter Bas Rikken uit. "Daarom willen we ons graag aansluiten bij een grotere organisatie met, net als SNPG, een uitvoeringsfunctie in de eerste lijn."

Saltro heeft volgens Rikken dan ook de capaciteit en kennis en kunde in huis, om taken van de SNPG te ondersteunen en mee te denken over het verbeteren van de dienstverlening. De onafhankelijke positie van SNPG is en blijft gewaarborgd, verzekert de voorzitter.

Bij Saltro kan de samenwerking leiden tot vernieuwende diensten, aldus Esther Talboom-Kamp, bestuursvoorzitter van het diagnostisch kenniscentrum. "Deze strategische samenwerking past in onze missie om huisartsen optimaal te ondersteunen en hun werk te vergemakkelijken.

Afgelopen 30 april ondertekenden beide partijen de officiële samenwerkingsovereenkomst. In september verhuist SNPG naar het hoofdkantoor van Saltro aan de Mississippidreef in Utrecht.