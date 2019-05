Gezonde leefstijl voorkomt depressies

Lichamelijke ongemakken en chronische ziektes bij vergroot de kans op een depressie op oudere leeftijd. Om dit te voorkomen is een gezonde leefstijl van groot belang.

Dit blijkt uit promotie-onderzoek van psychiater Hans Jeuring aan de VU in Amsterdam. Er was uit eerder onderzoek al bekend dat een gezonde leefstijl de kans op hart- en vaatziektes en diabetes kan verkleinen. Nu blijkt dat het ook depressies kan voorkomen. "Je kunt dus preventieve maatregelen nemen", vertelt Jeuring aan de Leeuwarder Courant.

Verdubbeling depressies

"Over depressies wordt al gauw gezegd: dat gaat wel weer over, maar de ziektelast is vaak groter dan bij een lichamelijke ziekte. Zo’n mentale ziekte zorgt voor heel veel problemen, ook bij de partner of andere naaste”, aldus de promovendus. In het onderzoek vergeleek hij het welbevinden van drie groepen ouderen tussen de 55 en 64 jaar oud over twintig jaar. Hieruit blijkt dat er in 2012 bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen 55 en 64 jaar depressief waren dan twintig jaar ervoor. Dat er in dezelfde periode een toename is van gezondheidsproblemen, zoals slaapproblemen door chronische ziekte en functionele beperkingen, heeft hier direct mee te maken.

Depressies voorkomen

Niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar ook de sociaal-economische omstandigheden zijn van invloed op de ontwikkeling van depressie. De afname in milde depressies in 2012 (32 procent) blijkt in verband te staan met de verbeterde sociale en ecomische omstandigheden. Jeuring concludeert aan de hand van zijn onderzoek dat de leeftijdsgroep 55- tot 64-jarigen belangrijk is voor preventie van depressies: "Investeren in verbetering van sociaal-economische en psychosociale omstandigheden kan ten goede komen aan de geestelijke volksgezondheid", aldus de promovendus.