Kamer stelt vragen over foute zorgondernemers

Tweede Kamer lid Kerstens (PvdA) heeft de minister van VWS vragen gesteld over berichten dat foute zorgondernemers makkelijk door aanbestedingsprocedures komen.

VVD Hengelo en de PVV Enschede brachten dit al eerder onder de aandacht van hun respectievelijke colleges van B en W. Nu heeft ook Tweede Kamer lid Kerstens (PvdA) de minister van VWS hierover bevraagd. Aanleiding is de berichtgeving op Tubantia en Skipr. De vragen gaan onder andere over de verschillende eisen die worden gesteld om in aanmerking te komen voor een contract en daadwerkelijk zicht op fraude.

Het zou voor dubieuze zorgaanbieders te makkelijk zijn om door de aanbestedingsprocedure te komen van Twentse gemeenten. Diverse zorgbureaus liggen zwaar onder vuur vanwege gerommel met zorggeld. Echter stonden ze toch op de lijst van gegunde aanbieders van Samen14/OZJT, een samenwerkingsverband van twaalf Twentse gemeenten. Alleen in Almelo en Hof van Twente is de aanbesteding beduidend strenger. Zij houden hun eigen aanbesteding en doen niet mee aan de samenwerking.

Kerstens sprak al eerder zijn zorgen uit over de twee zorgbureaus Victorie en Take Care V&R Thuiszorg. Deze lagen in de gemeenten Almelo en Hof van Twente al onder vuur, maar sleepten bij andere Twentse gemeenten een nieuw contract in de wacht. Bij die gelegenheid sprak minister De Jonge zijn vertrouwen nog uit in het zogenoemde ‘barrieremodel’ van Samen14/OZJT.