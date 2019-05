PGGM-directeur wordt nieuwe CFRO bij Menzis

Dirk Jan Sloots wordt vanaf augustus 2019 de nieuwe CFRO (Chief Financial & Risk Officer) van Menzis. Als lid van de raad van bestuur gaat hij onder meer invulling geven aan de strategie en financiële koers van de organisatie.

Dat meldt Menzis op 7 mei. Sloots volgt Frank Janssen op, die op 1 juni CEO van Keolis Nederland wordt. Op dit moment is Dirk Jan Slootsdirecteur Finance & Control bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

Zorgstelsel

"Als CFRO van Menzis kan ik bijdragen aan zeer relevante maatschappelijke onderwerpen", zegt Sloots. "Denk daarbij aan het behoud en tegelijkertijd de vernieuwing van ons zorgstelsel vanuit het principe van solidariteit, maar zeker ook aan de uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden."

Santiz

Dirk Jan Sloots (1979) studeerde Econometrie aan de RuG en Actuariële Wetenschappen aan de UvA. Daarna volgde hij de postmasteropleiding tot Actuaris AG. Vanaf 2002 was hij werkzaam bij PGGM in verschillende actuariële functies. Na zijn aanstelling aldaar als manager Actuarieel advies & ALM begon bestuurlijke carrière in 2011.Sloots was bestuurder van onder andere PGGM Levens- en Schadeverzekeringen en de Rabo PGGM PPI. Ook vervulde hij bestuurlijke functies bij entiteiten die producten en diensten leveren aan de leden van de coöperatie PGGM. In 2016 werd hij aangesteld als directeur Finance & Control. En hij stond aan het hoofd van een veranderprogramma om PGGM te vernieuwen en klantgerichter te maken. Sinds 2017 is hij lid van de raad van toezicht van de Santiz-ziekenhuizen. Uit deze functie treedt hij terug voordat hij begint bij Menzis.