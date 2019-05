BeekmanKlinieken tegenover MC Zuiderzee in rechtszaak Zutphen

Bewindvoerders van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen staan dinsdag in een rechtszaak tegenover plastische chirurgen van BeekmanKlinieken. In de rechtbank in Zutphen wordt de kwestie rondom de patiëntendossiers van Flevolandse patiënten besproken.

Toen de MC IJsselmeerziekenhuizen bankroet gingen in oktober 2018 ontstonden er problemen voor Beekman. De kliniek voor plastische chirurgie is een zelfstandige organisatie, en gevestigd in het Lelystadse ziekenhuis. Na het faillissement konden de plastisch chirurgen de patentendossiers niet zomaar meer inzien, want die waren door de curatoren overgedragen aan het St Jansdal. Dit mag echter niet, aldus BeekmanKlinieken, aangezien de patiënten bij hen in behandeling waren, en niet bij het ziekenhuis.

Slag om patiënt

In het geding vandaag eisen de plastisch chirurgen de medische dossiers van hun patiënten op. De slag om de Flevolandse patiënt staat centraal: van wie is de patiënt? Tevens wil BeekmanKlinieken afdwingen dat de curatoren de dossiers weer overdragen aan Beekman, en dat de kopieën vernietigd worden.

Benaderverbod

Daarnaast eist de kliniek dat het St Jansdal patiënten van Beekman niet meer benadert om zich rechtstreeks bij het ziekenhuis te laten behandelen. Dit is in het verleden wel gebeurd, volgens BeekmanKlinieken.