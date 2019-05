Geraline Leusink is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van De Zorggroep. Zij volgt op 1 juni 2019 Carla Langen op.

Leusink is verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen en eerstelijns geneeskunde. Daarnaast is ze medisch directeur van Siza, een organisatie voor mensen met een beperking. Leusink was eerder ook huisarts. Ze heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorgsector en bekleedt diverse bestuur- en toezichthoudende functies.