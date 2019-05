'Jeugdinrichting moet niet op tbs gaan lijken'

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) moet niet veranderen in jeugd-tbs. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak in reactie op een wetsvoorstel waardoor de pij-maatregel zodanig wordt gestroomlijnd met tbs voor volwassenen, dat het bijzondere pedagogische karakter verloren dreigt te gaan.

"Het jeugdstrafrecht zit wezenlijk anders in elkaar dan strafrecht voor volwassenen”, licht kinderrechter Susanne Tempel het standpunt van de Raad over de concept-Invoeringswet USB toe. “Kinderen worden gestraft op een pedagogische, opvoedkundige manier, terwijl bij volwassenen de nadruk meer ligt op genoegdoening, vergelding en afschrikking.”

Stempel

De reden voor deze pedagogische benadering is dat de hersenen van minderjarigen volop in ontwikkeling zijn. Hierdoor kunnen ze nog wezenlijk veranderen. “Daarom is de pij-maatregel ook anders dan tbs voor volwassenen”, stelt Tempel. “De behandeling duurt korter en kinderen gaan niet naar een kliniek, maar naar een jeugdinrichting met gespecialiseerd personeel. Pij moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling, terwijl tbs veel meer bedoeld is om de samenleving te behoeden voor gevaar. Als pij verandert in jeugd-tbs drukt dat een stempel op kinderen, alsof ze voor altijd misdadigers zijn. Dat belemmert een gunstige ontwikkeling.”