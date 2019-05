Tuchtrechter berispt arts om afzetten verkeerde bal

Een uroloog van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft bij een 50-jarige man uit Drenthe tijdens de operatie een verkeerde bijbal verwijderd. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg legde de arts een berisping op, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens de tuchtrechter is de arts ernstig nalatig geweest. Zo had voor de operatie een zwarte pijl bij het te verwijderen lichaamsdeel moeten worden gezet. Deze ontbrak, hoewel het protocol de controlemaatregel wel voorschrijft. Ook stond in het operatieverslag ten onrechte vermeld dat die pijl wel was gezet. Bovendien weigerde de arts de patiënt op zaal te bezoeken, nadat deze na de operatie constateerde dat de arts niet de chronisch ontstoken bijbal, maar de gezonde bijbal had weggenomen.

Geen inzicht

Ook ging de arts na het incident op vakantie zonder de calamiteit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij informeerde evenmin de huisarts van de patiënt over de verdere zorg. “Dit is laakbaar gedrag”, citeert het DvhN de tuchtrechter. “De arts nam niet zijn professionele verantwoordelijkheid. Hij toonde geen inzicht.”

De patiënt is inmiddels overgestapt naar het UMC in Groningen. Zijn leven staat sinds de foutieve ingreep in 2017 op de kop. Naar eigen zeggen is de pijn zo hevig dat hij volledig arbeidsongeschikt is geraakt.