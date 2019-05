'Belastinggeld gebruikt voor dure medicijnen'

De overheid investeert veel belastinggeld in biotechbedrijven die dure medicijnen produceren. Er worden geen voorwaarden gesteld aan deze investeringen, zoals het binnen de perken houden van de prijzen voor geneesmiddelen. Daardoor blijven de prijzen van medicijnen hoog. Dat stellen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Wemos, die toezicht houden op de invloed van multinationals, in een nieuw rapport.

SOMO en Wemos vinden dat de overheid het publiek belang, zoals de toegang tot medicijnen, zwaarder moet laten meewegen wanneer publiek geld wordt geïnvesteerd. Veel medicijnen, waaronder medicijnen tegen kanker, zijn voor veel mensen moeilijk te betalen.

Voorwaarden

"Het argument van de farmaceutische bedrijven dat medicijnen zo duur zijn vanwege hoge kosten voor research en development, is niet correct", zegt Esther de Haan, onderzoeker bij SOMO. "Een deel van deze kosten en risico’s wordt gedragen door publieke partijen zonder dat zij voorwaarden verbinden aan hun investeringen. Dit is een gemiste kans van de overheid om invloed op de hoge medicijnprijzen uit te oefenen."



Het rapport 'Overpriced' stelt ook dat moeilijk is te achterhalen hoeveel belastinggeld wordt geïnvesteerd. (ANP)