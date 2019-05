OM: werkstraf plus half jaar voorwaardelijk voor oplichting GGZ Drenthe

Als het aan het openbaar ministerie (OM) ligt, krijgt Alex B. uit De Wijk de maximale werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van een half jaar voor het oplichten van GGZ Drenthe. Zo hoorde hij tegen zich eisen bij de rechtbank in Amsterdam. B. verrijkte zich door drie ton smeergeld te betalen in ruil voor opdrachten.



Dat meldt Dagblad van het Noorden op 10 mei. Het OM vindt ook dat 52-jarige verdachte een half miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel moet terugbetalen plus een schadevergoeding van een ton aan GGZ Drenthe voor teveel gefactureerde uren.

Inkoop

B. werkte samen met het hoofd inkoop Jaap V. van Stichting Espria, waar GGZ Drenthe onder valt. De inkoper zou bijna 3,5 ton hebben aangenomen. B. ging, nadat hij bij GGZ Drenthe had gewerkt, aan de slag als zelfstandig inkoopdeskundige en liet zich inhuren om de centrale inkoop te reorganiseren. Volgens het OM werkten de twee met vooropgezet plan en maakten ze de ggz-instelling jarenlang geld afhandig. V. schreef valse facturen uit aan B., waar geen werkzaamheden tegenover stonden. B. zou zelfs bonussen voor behaalde targets hebben gekregen. Ook waren er valse leningsovereenkomsten opgesteld om het smeergeld aan V. te verhullen.



De 61-jarige inkoper van Espria stond ook terecht bij de Rechtbank Amsterdam. Het is de vraag of hij verder wordt vervolgd, omdat hij dementerend is. De rechtbank laat nu onderzoek doen naar zijn verstandelijke vermogens.