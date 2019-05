PrivaZorg op 'rand afgrond' na ruzie over zorgmiljoenen

Als gevolg van gebrekkig toezicht, bestuurlijke onrust, en de ‘omstreden afroming van zorgvermogen’ is thuiszorgbedrijf op de rand van de afgrond terechtgekomen. De Amersfoortse zorginstelling staat sinds vorige maand onder verscherpt toezicht van de Inspectie.

Sinds een jaar kampt de thuiszorgorganisatie met problemen. Eerst door de omzetdaling en een verlies van twee miljoen euro in 2018. Vervolgens ontstond een bestuurscrisis toen bestuurder Barend van Leeuwen het vermogen van een financieel gezond dochterbedrijf voor miljoenen wilde afromen. Dat meldt RTL Z op hun website.

12 miljoen dividend

Het dochterbedrijf zou 12 miljoen aan dividend moeten overhevelen naar PrivaZorg. Interne tegenstanders van die overboeking drongen erop aan om die stichtingen onder toezicht van de raad van commissarissen te brengen maar daar stak Van Leeuwen een stokje voor. De rechter en de Inspectie Gezondheidszorg voorkwamen dat het geld daadwerkelijk werd overgemaakt naar PrivaZorg.

Verdwenen vertrouwen

Uit de jaarverslagen, een rechtbankvonnis en een brief van de Inspectie wordt duidelijk dat de situatie de toekomst van PrivaZorg ernstig onzeker heeft gemaakt. Naast financiële zorgen, is het verdwijnen van vertrouwen in het thuiszorgbedrijf een tweede belangrijk gevolg van de interne onrust. Veel zzp’ers willen niet langer samenwerken met PrivaZorg als Van Leeuwen niet zou vertrekken.

Bestuursvacuüm

Daarnaast bedreigden ook bestuurlijke ruzies het voorbestaan van PrivaZorg. Nadat het bestuur van de stichting in maart twee tegenstribbelende directeur wilde ontslaan, waarschuwde de cliëntenraad dat dat zou resulteren in een ernstig ‘bestuursvacuüm’. Dit zou fatale gevolgen kunnen hebben voor zowel de zorg aan cliënten als aan het voorbestaan van de onderneming.

Verscherpt toezicht

Eind maart keerde Van Leeuwen terug als bestuurder van PrivaZorg. De rechter heeft voorlopig verboden dat de miljoenen worden overgeheveld. Dat betekent echter niet dat de rust is teruggekeerd, de inspectie stelde het thuiszorgbedrijf vorige maand onder verscherpt toezicht. De Inspectie eist dat PrivaZorg binnen vijf maanden een einde maakt aan de bestuurlijke onrust.

PrivaZorg is een grootschalig thuiszorgbedrijf, is landelijk actief en werkt met zelfstandige zorgverleners. Met duizenden zzp’ers in dienst verleent de organisatie zorg aan zo’n 3000 ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.