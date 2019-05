ACM: 's nachts loslaten marktwerking thuiszorg mag in Drenthe

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft de thuiszorg in Drenthe ’s nachts dispensatie om de marktwerking in de zorg los te laten. Instellingen als Thuiszorg Icare, Interzorg, Tangenborgh, Treant en Beter Thuis Wonen mogen gezamenlijke diensten draaien en informatie delen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Het plan voor gezamenlijke nachtzorg is een initiatief van Zorgtafel Drenthe, een samenwerking van provincie en gemeenten om verschraling van de zorg tegen te gaan. Het is bedoeld om te voorkomen dat alle instellingen ’s nachts gedwongen maar halve diensten draaien en straks door personeelstekort helemaal geen nachtzorg meer is.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een groot goed, vind patiëntenorganisatie Zorgbelang Drenthe, maar bij dreigende personeelstekorten prevaleert beschikbaarheid. Een delegatie van Icare en Zorgbelang Drenthe hebben de zaak aangekaart bij de ACM. Die ging akkoord op voorwaarde dat de markt niet helemaal dichtgezet mag worden, en dat het alleen om de nachtzorg gaat. De thuiszorginstellingen mogen niet ook overdag patiënten aan zich proberen te binden.



In praktijk gaat het in Drenthe om verpleging en verzorging op afroep, dus na een alarmering, van elf uur ‘s avonds tot zeven uur ‘s morgens. Controles worden steeds minder buiten reguliere tijden gehouden, omdat door bijvoorbeeld sensoren patiënten ook in de gaten worden gehouden.