ZorgSaam: reclamecampagne Belgisch ziekenhuis is 'not done'

Ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen is boos op collega-ziekenhuis Zeno in het Belgische Knokke. Zeno werft met huis-aan-huis folders heel gericht patiënten over de grens en dat is in Nederland 'not done', vindt ZorgSaam.

ZorgSaam ergert zich aan het Belgische ziekenhuis dat informatie naar buiten brengt als dat je er beter wordt geholpen en dat alle ingrepen worden terugbetaald door de zorgverzekering. "Dat klopt gewoon niet. België levert zorg op een andere manier. En dat sluit niet altijd aan bij de verzekeraar. Wij vinden dat wij de Zeeuwse patiënten erop moeten wijzen dat wij ook goede zorg bieden", zegt René Smit, voorzitter van de raad van bestuur van ZorgSaam tegen Omroep Zeeland.

Kwaliteit

Op haar website drukt ZorgSaam zich nog sterker uit: "Er zijn in België enkele heel goede ziekenhuizen. Daarom werkt ZorgSaam al jaren nauw samen met het Universitair Ziekenhuis Gent, AZ Maria Middelares en St. Jan Brugge. Maar er is ook mindere kwaliteit. Onderzoeken tonen aan dat de Belgische zorg Europees gezien minder scoort dan de Nederlandse. De vraag naar aanleiding van de reclamecampagne van Zeno is dan ook of een Zeeuws-Vlaming werkelijk beter af is in Knokke. Er staat een prachtige gevel, maar is de zorg er ook beter voor de Zeeuws-Vlaming?"

Investeren

Op de site vermeldt ZorgSaam te blijven investeren in de regio. Het wijst op de start van de bouw van een OK-complex in Terneuzen, goed voor een investering van 42 miljoen, en de uitbreiding van de vakgroep Oogheelkunde om de wachttijden onder controle te houden. "Met de ontwikkelingen van het Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg, de intensivering van de relatie met andere zorgverleners, de nauwe samenwerking met de gemeente, en de 'make over' van verpleeghuis Stelle in Oostburg bouwen we ook onverminderd voort in het Westen."