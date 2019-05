Alexander Monroe slaat vleugels uit naar Limburg

Alexander Monroe Ziekenhuis (AMZ) en SJG Weert gaan samenwerken aan betere borstkankerzorg. De betrokken bestuurders hebben hiertoe deze week een intentieverklaring getekend. In samenwerking met SJG Weert wil AMZ, naast de vestiging in Bilthoven, een tweede locatie openen in Weert.

AMZ heeft als ambitie om gespecialiseerde borstkankerzorg voor iedereen in Nederland, in alle regio’s, beschikbaar te maken, licht Marjolein de Jong toe, bestuurder bij AMZ. SJG Weert is daarvoor een uitstekende partner. Het ziekenhuis in de regio Zuid beschikt al over een sterk borstkankerteam, wat vertrouwen biedt in de samenwerkingsplannen, aldus de Jong.

Verkenningsfase

Hoe de samenwerking precies vorm gaat krijgen, moet blijken uit de verkenningsfase die de ziekenhuizen nu ingaan. "We hebben net de kennismakingsfase achter de rug. De volgende stap is het kijken naar verschillende deelterreinen. Het SJG Weert werkt met een bepaald concept, zorg dichter bij de patiënt brengen. De zorgconcepten van AMZ liggen daar dicht tegen aan", vertelt Inge de Wit, bestuurder bij SJG Weert.

Nieuwe zelfstandige vestiging

Ook licht de Wit toe dat er mogelijk een tijdelijke situatie zal komen, waar het nieuwe ziekenhuis voor borstkankerzorg gevestigd zal zijn. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe AMZ locatie in het SJG Weert zal komen." Het is nog onduidelijk wanneer de samenwerking precies zal starten, maar de bestuurders van beide ziekenhuizen verwachten dat dat in 2020 zal zijn.

Borstkankerzorg

Borstkankerzorg heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar verbetering blijkt noodzakelijk. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker geconstateerd. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan de ziekte. Het Alexander Monro Ziekenhuis is het eerste gespecialiseerde ziekenhuis voor borst(kanker)zorg in Nederland, en behandelt momenteel patiënten vanuit het hele land.