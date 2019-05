Bedrijven behandelen dementerende klanten slecht

Veel bedrijven gaan niet goed om met klanten met dementie door hen onvriendelijk of betuttelend te behandelen. Ook tonen ze geen begrip, schrijft het AD. Dat maakt dementerenden onzeker en angstig, blijkt uit onderzoek onder mantelzorgers.

Vooral ambtenaren, beveiligers, bankmedewerkers en telefonische klantenservices doen het volgens mantelzorgers slecht. ,,Mensen voelen zich ongemakkelijk of genegeerd als ze iemand met dementie tegenkomen'', zegt Julie Meerveld, hoofd belangenbehartiging van Alzheimer Nederland. "Ze zijn bang iets verkeerd te doen. Daarom kijken ze vaak weg of doen niks."

Ongemakkelijk

In zeven van de twaalf branches die 'Samen dementievriendelijk' (het bewustwordingsprogramma van Alzheimer Nederland, ministerie van VWS en PGGM) onderzocht, blijkt dat medewerkers vaak niet weten hoe ze moeten reageren op mensen met dementie. Dat leidt tot ongemakkelijke situaties, bijvoorbeeld als iemand met dementie vergeet te betalen. Dan wordt vaak de beveiliging ingeschakeld of - nog erger - de politie.



Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie verdubbelen van 270 duizend nu naar 550 duizend in 2040. (ANP)