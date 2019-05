'Verpleegkundige achtergrond geeft zorgbestuurder kracht'

V&VN-voorzitter Henk Bakker is het niet eens met de uitspraak van Cathy van Beek, waarin ze stelt dat veel verpleegkundigen niet kunnen doorgroeien naar een bestuursfunctie, omdat ze bang zijn door collega’s niet meer herkend te worden als verpleegkundige. "Als er al een groep is die de eigen vakgenoten iets te veel centraal stelt in bestuurlijke en hogere managementfuncties, dan zijn het eerder de artsen."

“Verpleegkundigen die afzien van de stap naar een bestuursfunctie, uit angst om niet meer als verpleegkundige herkend te worden? Ik heb het in al die jaren nooit meegemaakt”, stelt Bakker in zijn blog op de website van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). “Het is juist een kracht als zorgbestuurders een verpleegkundige achtergrond hebben.”

Verpleegkundige zorgbestuurders

Hiermee reageert Bakker op een interview van Cathy van Beek in Nursing, vakblad voor verpleegkundigen. Van Beek zegt hier onder andere: “Verpleegkundigen die willen doorgroeien naar een management- of bestuursfunctie blijven vaak te veel opkomen voor hun eigen beroepsgroep. (…) Door te blijven hangen in de verpleegkundige identiteit gaat het mis. Als bestuurder of manager moet je oog hebben voor de belangen van het hele ziekenhuis. Je oefent echt een ander vak uit, en dat kan betekenen dat je er in de ogen van je oud-collega’s niet helemaal meer bij hoort. Die stap is voor velen een brug te ver.” Volgens V&VN voorzitter Bakker is het tegendeel het geval: “Ik wil niks afdoen aan de persoonlijke indrukken van Van Beek, maar ik heb me er veel meer over verbaasd dat zorgbestuurders met een verpleegkundige achtergrond zich niet altijd als verpleegkundige manifesteren.”

Artsen als zorgmanager

Bakker moedigt in zijn blog dan ook aan dat er in de zorg steeds meer bestuurders met een verpleegkundige achtergrond actief zijn. “Natuurlijk, er is nog een wereld te winnen. Soms is er nog te veel schroom, maar zeker bij de nieuwe garde zie je dat steeds minder. Hoe dan ook is er geen enkele reden om te vervallen in gesomber en Calimero-gedrag. En als er al een groep is die de eigen vakgenoten iets te veel centraal stelt in bestuurlijke en hogere managementfuncties, dan zijn het eerder de artsen. Zeker omdat zij vaak hun managementfuncties in deeltijd uitvoeren terwijl ze aan de slag blijven als arts.”