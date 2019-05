Rob Dijkstra in raad van toezicht Certe

Rob Dijkstra is per 1 mei benoemd tot lid van de raad van toezicht van Certe. Dijkstra volgt Thys van der Molen op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

Dat meldt Certe op haar website. Rob Dijkstra is praktiserend huisarts in Amsterdam. Sinds 2013 is hij directeur/bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Dat blijft hij tot juni 2019.

Kwaliteit

"Dijkstra krijgt als aandachtsgebied zorg en kwaliteit en neemt zitting in de kwaliteitscommissie van Certe", zegt Harjan van Dam, voorzitter van de raad van bestuur. "Vanuit deze rol en met zijn expertise kan Dijkstra optimaal bijdragen aan de ambitie van Certe: het leveren van de beste diagnostiek voor zorgverleners en hun patiënten in Noord-Nederland."

Diagnostiek

Certe is biedt integrale medische diagnostiek en advies aan zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn en – in samenwerking –met de derde lijn, zoals het UMCG. Certe werkt in de regio Noord-Nederland, met een eigen medische staf van laboratorium- en medische specialisten voor klinische chemie, medische microbiologie, antistollingszorg en functieonderzoeken.