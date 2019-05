IGJ stelt Happy Nurse onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft HappyNurse Thuiszorg bv, team Escamp en team Schilderswijk, onder verscherpt toezicht gesteld. Bij HappyNurse zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen.

Dat meldt de inspectie op 15 mei. HappyNurse is een thuiszorgaanbieder met vestigingen in heel Nederland. De organisatie heeft veertig wijkteams en levert zorg aan meer dan duizend cliënten. Het verscherpt toezicht, voor de duur van zes maanden, geldt voor de twee bezochte wijkteams in Den Haag. De inspectie verwacht wel van HappyNurse dat zij de benodigde verbeteringen in de hele organisatie doorvoert.

Tekortkomingen

De inspectie bezocht HappyNurse voor het eerst in december 2017. Daarbij werden de wijkteams Escamp en Schilderswijk bezocht. Bij dat bezoek zijn tekortkomingen in de thema’s cliënt centraal, integrale zorg, veiligheid, professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit geconstateerd. Ongeveer een jaar later, in december vorig jaar en januari van dit jaar, bezocht de inspectie de twee teams opnieuw. Toen zag de IGJ dat het tempo van de verbeteringen te laag ligt. De bestuurder heeft bovendien te weinig zicht op de kwaliteit van de zorg binnen de verschillende wijkteams. Het vertrouwen van de inspectie in de verbeterkracht van HappyNurse is daardoor verminderd. Daarom stelt de inspectie een verscherpt toezicht in.